'Küçük Ceylan'dan eser yok! Ceylan'ın kızı Melodi de estetik güzeli çıktı

Ünlü türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline geldi.

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı.

Yakın dostu Alişan'ın programına konuk olan Ceylan'ın değişimi konuşulurken kızı Melodi merak konusu oldu.

Küçük Melodi, annesine benzerliği ile herkesi şaşırtıyordu.

ESTETİKTE ANNESİNİ SOLLADI

Şimdilerde 30 yaşında olan Melodi Bozkurt, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

Yurtdışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...