Küçük İbo: Hülya Avşar'ın kucağına oturmak şerefti

'Küçük İbo' lakaplı Halil İbrahim Küçük, yıllar önce kucağını oturduğu Hülya Avşar hakkında konuştu.

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

"Güzeldi"

O günlri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.

"Sıkıldım"

Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.