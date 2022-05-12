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    Küçük İbo: Hülya Avşar'ın kucağına oturmak şerefti

    'Küçük İbo' lakaplı Halil İbrahim Küçük, yıllar önce kucağını oturduğu Hülya Avşar hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 07:56
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    Küçük İbo: Hülya Avşar'ın kucağına oturmak şerefti

    'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

    "Güzeldi"

    O günlri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.

    "Sıkıldım"

    Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.

    Küçük İbo: Hülya Avşar ın kucağına oturmak şerefti #1

    Küçük İbo: Hülya Avşar ın kucağına oturmak şerefti #2

    Küçük İbo: Hülya Avşar ın kucağına oturmak şerefti #3


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