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- Küçük İbo: Hülya Avşar'ın kucağına oturmak şerefti
Küçük İbo: Hülya Avşar'ın kucağına oturmak şerefti
'Küçük İbo' lakaplı Halil İbrahim Küçük, yıllar önce kucağını oturduğu Hülya Avşar hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 07:22
- Güncelleme : 12.05.2022 - 07:56
'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.
"Güzeldi"
O günlri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.
"Sıkıldım"
Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.