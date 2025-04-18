Küçük Sırlar dizisinin oyuncuları 15 yıl sonra bir arada

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Gençlik dizisi Küçük Sırlar, çok beğenilmişti ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yayınlandığı döneme damga vuran dizide rol alan Dilara Öztunç ve Merve Boluğur, seneler sonra bir araya geldi.

15 yıl sonra buluşan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç, o anları da sosyal medyalarında paylaştı.

"YAŞLANDIK MI?"

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan Dilara Öztunç'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki oyuncunun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken peş peşe eski fotoğrafları paylaşan Merve Boluğur, "Yaşlandık mı?" notunu düştü.