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    Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi

    Gelmiş geçmiş en favori diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 13:53
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    Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen bir şekilde sona ermesinin ardından Oktay Kaynarca'nın, geçtiğimiz günlerde TRT 1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu, bu haberleri yalanlamıştı.

    ÇAKIR HAYRANLARI HEYECANLANDI

    Bugünlerde yeni bir iddia ile gündeme gelen Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.

    SÜLEYMAN ÇAKIR'IN HİKAYESİ

    Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

    Oktay Kaynarca, daha önce resmi YouTube kanalında Süleyman Çakır'ın bir gün geri dönebileceğini işaret etmişti.

    Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi #1

    Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi #2

    Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi #3Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi #4Kurtlar Vadisi serisinin Süleyman Çakır ile geri döneceği iddia edildi #5

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