Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı Şefik Onatoğlu'nun son hali gündem oldu Yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu, son haliyle gündem oldu. Sosyal medyadan kareler yayınlayan ünlü isme yorum yağdı.

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Çeto' karakteriyle dikkat çeken Şefik Onatoğlu, dizideki komik diyalogları ile hafızalara kazınmıştı.

Almanya'ya yerleşti

Muro karakteriyle atışmalarıyla izleyenleri gülümseten Onatoğlu, Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşti.

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Şefik Onatoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu.

'Çeto Başkan özledik seni'

Instagram'da küçük ailesiyle hayatından kareleri paylaşan Onatoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarına 'Çeto Başkan özledik seni', 'Hala karizmasın', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yapıldı.

39 yaşında

Şimdilerde 39 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor.