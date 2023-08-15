Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ortaya çıktı! Yıllar sonra gelen itiraf şoke etti! Meğer... Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan'a hayat veren Erhan Ufak, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Erhan, son haliyle hayranlarını da şaşırttı.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Erhan Ufak, Güllü Erhan lakabıyla tanındı.

Hayat verdiği Güllü Erhan ile tanınan Erhan Ufak, Vadi'nin sona ermesinin ardından ise ekranlardan çekildi.

Şimdilerde farklı bir hayat süren Güllü Erhan'ın son halini görenler ise "Yaşlanmışsın" demekten kendisini alamadı.

Güllü Erhan'ın son hali

Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başladı.

Kurtlar Vadisi'nde boy göstererek ünlenen Erhan Ufak, yıllar içerisinde bambaşka bir yol seçti.

Oyunculuktan uzaklaşan ve yıllar içerisinde değiştiği de gözlenen Ufak, son haliyle herkesin ilgisini çekti.

Oyunculuk hakkındaki yorumunu verdiği bir röportajda açıklayan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." demişti.

Ufak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim.

3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım. Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim.."