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    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı

    Kurtlar Vadisi dizisinde kısa bir dönem rol almasına rağmen 'Pala' karakteri efsaneleşen Yüksel Arıcı'nın son hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:39
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    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı

    Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan  Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor.

    Dizide 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, dün Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Sosyal medyada ciddi anlamda bir kitlesi olan Pala, son olarak gittiği Beşiktaş- Ümraniyespor maçından paylaşım yapınca adeta sosyal medya coştu.

    "Biri tehlikede"

    Paylaşıma, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede." şeklindeki yorumlar yağdı.

    Sadece suikast düzenleyeceği kişilere gözlerini gösteren Pala, "Sadece ölüler görür." repliğiyle özdeşleşti.

    Kurtlar Vadisi nin Pala sı son halini paylaştı #1

    Kurtlar Vadisi nin Pala sı son halini paylaştı #2

    Kurtlar Vadisi nin Pala sı son halini paylaştı #3


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