Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleği
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'Söz', 'Kurtlar Vadisi', 'Ramo' gibi yapımlarda rol alan Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininde satış yaparken görüntülendi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleği

Sosyal medyaya düştü

Sevindik'in bir kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü.

' Pusu' ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik, dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Sevindik daha sonra 'Kalbim Seni Seçti', 'Kahraman Babam', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ramo' ve 'Söz' gibi yapımlarda rol aldı.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleği

Sevindik şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan 'Ateş Kuşları' dizisinde Ali karakterine hayat veriyor.