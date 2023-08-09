Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Görkem Sevindik'in yeni mesleği Kurtlar Vadisi'nde Pusat karakteriyle tanınan Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com 'Söz', 'Kurtlar Vadisi', 'Ramo' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Görkem Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininde satış yaparken görüntülendi. Sosyal medyaya düştü Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü. 'Kurtlar Vadisi Pusu' ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik, dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Sevindik daha sonra 'Kalbim Seni Seçti', 'Kahraman Babam', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ramo' ve 'Söz' gibi yapımlarda rol aldı. Sevindik şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan 'Ateş Kuşları' dizisinde Ali karakterine hayat veriyor.