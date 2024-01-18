Kuruluş Osman'ın Malhun'u karnı burnunda pozunu paylaştı! "Yolu yarıladık kızçem" "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 2 yıl süren ilişkilerini 2022 yılında nikah masasına oturarak taçlandırdı.

Atiksoy gelinliği ile uzun süre konuşulurken, çiftten bir de bebek haberi geldi.

Güzel oyuncu hakkında çıkan haberleri, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor.

Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" diyerek doğrulamıştı.

Atiksoy şimdi ise karnı burnunda yeni bir pozunu hayranları için paylaştı.

Kızına seslendi

Doğumu için gün sayan ve kız bebek bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;