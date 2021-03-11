Kutsi, evlendi

8 yıl flört ettiği Feyza Çıpa ile “Evliliğe hazır değilim” diyerek ayrılan Kutsi, 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile Gaziantep’te nikah masasına oturdu.

Benim Adım Melek dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kutsi, kadrodaki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşıyordu.

3. KEZ EVLENDİ

İlişkilerini kapalı kapılar ardında yaşayan çiftten, beklenmedik bir hamle geldi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili, Gaziantep'te dünyaevine verdi. Çiftin yakın arkadaşlarının şahit olduğu belediye salonundaki nikahı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

FEYZA EVLENMEK İÇİN 8 YIL BEKLEDİ

Öte yandan uğruna evliliğini sonlandırıp 8 yıl aşk yaşadığı Feyza Çıpa'dan evliliğe hazır olmadığı için ayrılmıştı.

Çıpa ise ayrılık haberini şu sözlerle paylaşmıştı: "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."