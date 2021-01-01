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    Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi

    Kutsi, rol arkadaşının annesi olan yeni sevgilisi Sibel Ülker'i artk saklamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:20
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    Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi

    Oyuncu Feyza Çıpa ile evlenmesi beklenen şarkıcı ve oyuncu Kutsi yeni sevgilisi Sibel Ülker’le ilk kez görüntülendi.

    FEYZA ÇIPA EVLENMEYİ ÇOK BEKLEDİ

    Feyza Çıpa’dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başlayan Kutsi, önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda görüntülendi.

    SEVGİLİSİYLE BENZİN ALDI

    Ünlü şarkıcının yanında sevgilisi de vardı. Kutsi, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına binip hızla uzaklaştı.

    Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi #1Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi #2

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