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- Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi
Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi
Kutsi, rol arkadaşının annesi olan yeni sevgilisi Sibel Ülker'i artk saklamıyor.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 09:20
- Güncelleme : 01.01.2021 - 10:20
Oyuncu Feyza Çıpa ile evlenmesi beklenen şarkıcı ve oyuncu Kutsi yeni sevgilisi Sibel Ülker’le ilk kez görüntülendi.
FEYZA ÇIPA EVLENMEYİ ÇOK BEKLEDİ
Feyza Çıpa’dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başlayan Kutsi, önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda görüntülendi.
SEVGİLİSİYLE BENZİN ALDI
Ünlü şarkıcının yanında sevgilisi de vardı. Kutsi, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına binip hızla uzaklaştı.