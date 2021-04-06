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    Kutsi'den Sibel Ülker paylaşımı

    Kutsi, geçtiğimiz haftalarda Sibel Ülker'le sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:02
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    Kutsi'den Sibel Ülker paylaşımı

    TRT'de ekrana gelen "Benim Adım Melek" dizisinde rol alan Kutsi, çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'e aşk yaşamaya başlamıştı.

    İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te nikah masasına oturdu. İkiliden ilk aşk pozu da geldi.

    Kutsi, eşi Sibel Ülker ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını haykırdı.

    "İYİ Kİ SEVMİŞİM SENİ"

    48 yaşındaki Kutsi, eşi ile pozuna "O kadar güzel gülüyor ki... İyi ki varsın. İyi ki sevmişim seni. Sağ ol yanımda olduğun için, ömrüme ömür kattığın için; benim gönlü güzel, kalbi güzel günebakanım..." notunu düştü.

    Kutsi den Sibel Ülker paylaşımı #1

    Kutsi den Sibel Ülker paylaşımı #2

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