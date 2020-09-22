Kuzey Yıldızı dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner kim, nereli? Karadenizli Yıldız'ın asıl memleketi belli oldu!

Karadeniz dizisi 'Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner, nereli olduğunu söyledi. Aslıhan Güner kimdir, nereli? İşte Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in hayatı...

'Kuzey Yıldızı' dizisinde Karadenizli Yıldız karakterini başarıyla oynayan Aslıhan Güner, Karadenizli sanıldığını ancak oralı olmadığını söyledi.

Peki Karadenizli Yıldız rolünü oynayan Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner'in memleketi...

ASLIHAN GÜNER İLE EŞİ MERT KILIÇ

‘Kuzey Yıldızı’ dizisiyle geniş bir kitleye ulaşan Aslıhan Güner, çekimlerden bulduğu ilk fırsatı eşi Mert Kılıç ile birlikte değerlendirdi.

Set nedeniyle bir süredir Ordu’da yaşayan Aslıhan Güner, canlandırdığı karakter nedeniyle kendisini Karadenizli zannedenler olduğunu söyledi.

"BENİ KARADENİZLİ ZANNEDİYORLAR"

Aslen Sivaslı olan Güner, “Reytinglerimiz de güzel, seyirci de mutlu, biz de çok mutluyuz. Beni Karadenizli zannedenler çok fazla var. Çünkü en az bir Karadenizli kadar Karadeniz aşığıyım“ dedi.

Pandemi döneminde eşiyle güzel zaman geçirdiklerini de anlatan Aslıhan Güner, “Birkaç gün birbirimize ufak şeyler oldu ama sonra o kadar iyi oldu ki, dedim ki evet biz hiç bir şekilde bir problem yaşamamışız. Temizlik işinde birbirimize destek olduk. Eş olmak böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlendi.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şu sıralar Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Yıldız) (TV Dizisi)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Karaca Hatun) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – Selam: Bahara Yolculuk (Sevgi Yüce) (Sinema Filmi)

2014 – Sungurlar (Leyla) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Azra) (TV Dizisi)

2013 – Her Şey Yolunda Merkez (Yasemin) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Esma) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Şefkat Tepe (Leyla) (TV Dizisi)

2008 – Sonsuz Merhamet (Henna) (TV Filmi)

2007 – Yuvamı Yıkamazsın (Pelin) (Sinema Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2007 – Yine Bana Kalasın (Menekşe) (TV Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Küçük Hilal) (TV Dizisi)

2007-2008 – Asi (Gonca) (TV Dizisi)

2006 – Çemberimde Gül Oya (Dilek) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (TV Dizisi)

2006 – Selena (Demeter) (TV Dizisi)

2006 – Geceler Yarim Oldu (Gülcan) (Sinema Filmi)

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)

2006 – Eksi 18 (Tv Dizisi)

2005 – The İmam (Zehra) (Sinema Filmi)

2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Zeynep-Nazlı) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Dünyası (Nazlı) (TV Dizisi)