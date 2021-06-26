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    Kuzeyin Oğlu'nda Funda Arar, botokslu yüzüyle dikkat çekti

    Kuzeyin Oğlu'nda Funda Arar, botokslu yüzüyle dikkat çekti

    Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu programına katılan şarkıcı Funda Arar, yüzündeki botoksla sosyal medyada tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 01:33
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 01:34
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    Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu adlı eğlence programında konuklardan Funda Arar'ın yüzüne yaptırdığı botoks gözlerden kaçmadı.

    HAYRANLARI BOTOKSUNU SEVMEDİ

    Hayranlarını şaşkına çeviren çoğu tarafından da eleştirilen Funda Arar, değişimiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Kadınlarda botoksun kötü durduğunu savunan kimi hayranları, eski yüzünün daha güzel göründüğünü savundu.

    Kuzeyin Oğlu nda Funda Arar, botokslu yüzüyle dikkat çekti #1

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