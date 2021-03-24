Kylie Jenner: Herkes yardımsever olduğumu bilir

Kaza geçiren makyözü Samuel Rauda'nın tedavi masraflarını karşılamak yerine yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptığı için eleştirilen Kylie Jenner, sessizliğini bozdu.

Dünyaca ünlü genç milyarder Kylie Jenner, kaza geçiren makyözü Samuel Rauda’nın (26) 120 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak yerine yardım kampanyasına 5 bin dolar gönderip bağış yaptığı için kendisine yöneltilen eleştiri oklarına cevap verdi.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE ÇALIŞTIK"

Jenner, “Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum. Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık.” dedi.

Jenner, şu an çalıştığı makyaj sanatçısı Lyndsey Ariel’in, Samual Rauda hakkında yaptığı paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam’e ne olduğunu öğrendiğini açıkladı.

YARDIM SAYFASINI PAYLAŞTI

Daha sonra Samuel Rauda’nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini sözlerine ekleyen Jenner, daha fazla insana ulaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını açıkladı. Jenner, ayırca kendisini tanıyanların ne kadar yardımsever olduğunu bildiğini vurguladı. Ünlü yıldız, sonra da takipçilerini olumlu düşünmeye ve bu zor zamanlarda hem onun için hem de sevenleri için dua etmeye davet etti.