Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin Stormi isminde bir kızları bulunuyor.

2019 yılında ilişkilerini noktalayan Kylie Jenner ve Travis Scott, yeniden bir araya geldi.

İnişli-çıkışlı devam eden ilişkilerini bir bebekle taçlandıran çiftin, yeniden anne-baba olacağı konuşuluyor.

Haziran ayında Kylie Jenner ve Travis Scott, katıldıkları bir gecede barıştıklarını ilan etmişti.

"KARNI BELİRGİNLEŞTİ"

24 yaşındaki Jenner hamile olduğu iddia edildi. People dergisine konuşan aileye yakın kaynaklar ise, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söyledi.

Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor.

"ÜÇ ÇOCUK DAHA İSTİYORUM"

Kylie Jenner, üç çocuk daha dünyaya getirmek istediğini söylemişti. Jenner, "Ama bunu ne zaman yapacağımı, yarın mı yoksa 7 yıl sonra mı bilmiyorum" diye konuşmuştu.