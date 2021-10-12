Kylie Jenner kanlar içinde poz verdi

Hayranları, kanlar içinde çırılçıplak poz veren Kylie Jenner’ı mide bulandırıcı buldu.

Dünyanın en genç milyarderleri listesine adını yazdıran iş kadını ve sosyal medya fenomeni olan Kylie Jenner, kozmetik markasının çekimleri için kamera karşısına geçti.

KORKU FİLMİNDEN ESİNLENDİ

İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki Jenner, önceki gece sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaştı. Freddie Kruger merkezli korku serisinden ilhamla hazırlanan yeni ürünlerinin tanıtımı için çırılçıplak poz verdi.

8 SAATE 8 MİLYON

Kylie Jenner, yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştığında eleştiri kadar beğeni de aldı. Genç kadının fotoğrafları 8 saatte 8 milyonu aşkın beğeni aldı.