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    Kylie Jenner kanlar içinde poz verdi

    Hayranları, kanlar içinde çırılçıplak poz veren Kylie Jenner’ı mide bulandırıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:52
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    Kylie Jenner kanlar içinde poz verdi

    Dünyanın en genç milyarderleri listesine adını yazdıran iş kadını ve sosyal medya fenomeni olan Kylie Jenner, kozmetik markasının çekimleri için kamera karşısına geçti.

    KORKU FİLMİNDEN ESİNLENDİ

    İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki Jenner, önceki gece sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaştı. Freddie Kruger merkezli korku serisinden ilhamla hazırlanan yeni ürünlerinin tanıtımı için çırılçıplak poz verdi.

    8 SAATE 8 MİLYON

    Kylie Jenner, yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştığında eleştiri kadar beğeni de aldı. Genç kadının fotoğrafları 8 saatte 8 milyonu aşkın beğeni aldı.

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