Kylie Jenner, tatile doymuyor

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, koronavirüs salgınının bir türlü dinmediği Los Angeles şehrinden yine ayrıldı.

Dünyanın 30 yaş altında en zengin ünlülerinden biri olma unvanına sahip olan Kylie Jenner, 2021 yılının ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.

23 YAŞINDA

Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a, ablası Kendall'ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti.

Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları yerin görüntülerini paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖZEL UÇAKLARIYLA GİTTİLER

Kylie Jenner ve konukları, 2021'in ilk tatili için tercih ettikleri Meksika'ya Jenner'ın özel uçağıyla gitti. Sonra da kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajının yanı sıra her tür lüksle donatılmış olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardılar.