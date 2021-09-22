Kylie Jenner yeni markasını duyurdu

Dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı.

Kardashian Ailesi'nin en zengin üyesi Kylie Jenner, bugünlerde sadece ikinci hamileliğini duyurma heyecanı yaşamıyor, aynı zamanda yeni bir markası için hazırlanıyor. 2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etti.

SERVETİNE SERVET KATACAK

Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, şimdi servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı.

"HEYECANLIYIM"

24 yaşındaki kozmetik devi, Kylie Cosmetics markasının ardından yeni markası Kylie Baby’yi çıkardığını duyurdu. Jenner, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Sizinle Kylie Baby markasını tanıştırmaktan dolayı heyecanlıyım. Temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakım ürünleri geliştirmek anne olunca benim hayalimdi.” diye yazdı.