Kylie Jenner'dan kızına 200 bin dolarlık Midilli

Kylie Jenner kızı Stormi için 200 bin dolar değerinde Midilli aldı.

Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerindne birine sahip olan Kylie Jenner, kızı Stormi Webster için 200 bin dolar değerinde bir midilli aldı.

KARANTİNADA OLACAK

Frozen adındaki beyaz at, geçtiğimiz hafta başında Hollanda’dan Los Angeles’a getirildi. Kylie’nin evine yakın bir ahıra taşınmadan önce de 14 gün karantinada tutulacak. Kaynaklar, böyle bir midillinin getirtilmesinin yaklaşık 7-10 bin dolar arasında bir maliyet getireceğini söylüyor.