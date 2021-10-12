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- La Casa De Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O’choro, İstanbul’da
La Casa De Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O’choro, İstanbul’da
Dünyada büyük yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso O'choro, yeni yayınlanan 'Filipo’nun Kitabı' isimli eserinin tanıtımı için İstanbul'a geldi.
- İHA
- 12.10.2021 - 17:48
- Güncelleme : 12.10.2021 - 18:00
Sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O’choro, kaleme aldığı yeni kitabı için Türkiye'ye geldi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
Paris’ten kalkan uçakla saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen ünlü oyuncu, havalimanında gazetecilerin kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Dünyaca ünlü oyuncu, yeni çıkardığı "Filipo'nun Kitabı" isimli eserinin tanıtımı kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinliğe katılacak.