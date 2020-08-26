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- La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran'dan çıplak poz
La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran'dan çıplak poz
Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu Miguel Herran, Instagram'dan çıplak fotoğrafını yayınladı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 10:19
Dünyada yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinin Rio’su Miguel Herran, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Kaslı vicuduyla dikkat çeken Herran, son olarak şortunu indirip aynada çıplak fotoğrafını çekti.
"AKLI BAŞINDA OLMAMAK İÇİN.."
Ünlü oyuncu paylaştığı karenin altına; “Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir.” notunu yazdı.
Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon takipçisi var.