Dolar
7.3491
-0.5561%
Euro
8.6852
-0.7019%
Altın
1922.68
-0.2836%
Borsa
1100.12
0.7288%
G. Altın
453.782
-1.0164%
Bitcoin
83439.64
-1.1736%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran'dan çıplak poz

    Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu Miguel Herran, Instagram'dan çıplak fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran'dan çıplak poz

    Dünyada yankı uyandıran La Casa De Papel dizisinin Rio’su Miguel Herran,  sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Kaslı vicuduyla dikkat çeken Herran, son olarak şortunu indirip aynada çıplak fotoğrafını çekti.

    "AKLI BAŞINDA OLMAMAK İÇİN.."

    Ünlü oyuncu paylaştığı karenin altına; “Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir.” notunu yazdı.

    Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon takipçisi var.

    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran dan çıplak poz #1

    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran dan çıplak poz #2

    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran dan çıplak poz #3

    La Casa De Papel’in Rio’su Miguel Herran dan çıplak poz #4

    Görüş Bildir