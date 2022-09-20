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    Lady Gaga, ağladı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 65 bin kişilik stadyum konserini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 07:28
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 07:52
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    Lady Gaga, ağladı

    Lady Gaga, Chromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

    Kötü hava koşulları nedeniyle The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

    Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti.

    Lady Gaga, ağladı #1

    "Konseri bitiremedik"

    Şarkıcı “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu” ifadelerini kullandı.

    65 binden fazla hayranın bir araya geldiği konserin bir anlığına devam edebileceğini düşünen şarkıcı, “Seyircilerden veya ekibimden birinin başına bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum.

    "İnsan hayatı benim için önemli"

    Rain on Me’yi sahneleyemediğim için çok özür dilerim. Ama benim için daha değerli olan şey varsa o da insan hayatıdır dedi.

    Lady Gaga, ağladı #2


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