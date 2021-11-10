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    Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, House of Gucci lansmanına damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:20
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    Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi

    Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) Londra galası, dün gece yapıldı. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.

    Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.

    AÇIP GÖSTERDİ

    Bir ara derin yırtmaçlı elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren Lady Gaga, galaya damga vurdu. Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

    Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi #1Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi #2

    Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi #3Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi #4Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi #5

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