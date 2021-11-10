Lady Gaga, iç çamaşırını gösterdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, House of Gucci lansmanına damga vurdu.

Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) Londra galası, dün gece yapıldı. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.

Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.

AÇIP GÖSTERDİ

Bir ara derin yırtmaçlı elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren Lady Gaga, galaya damga vurdu. Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.