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    Lady Gaga'nın köpekleri çalındı

    Lady Gaga’nın yardımcısını vurun saldırganlar iki köpeği kaçırarak kayıplara karıştı. Gaga, köpeklerinin bulunması için 500 bin dolar ödül teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 21:50
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    Lady Gaga'nın köpekleri çalındı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, üç Fransız buldog köpeği Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı.

    Fischer, Kaliforniya Batı Hollywood'da gezinirken silahlı saldırıya uğradı.

    KÖPEKLERİ KAÇIRILDI

    Saldırganlar Fischer'ı yaraladıktan sonra Gaga'nın Koji ve Gustavo adındaki iki köpeğini kaçırdı.

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    500 BİN DOLAR ÖDÜL VERECEK

    Ünlü şarkıcı, köpeklerini sağ sağlim getirene 500 bin dolar (3.6 milyon TL) ödül vereceğini açıkladı.

    Öte yandan hastanede tedaviye alınan Fischer'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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