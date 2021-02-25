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Lady Gaga'nın köpekleri çalındı

Lady Gaga'nın köpekleri çalındı

Lady Gaga’nın yardımcısını vurun saldırganlar iki köpeği kaçırarak kayıplara karıştı. Gaga, köpeklerinin bulunması için 500 bin dolar ödül teklif etti.