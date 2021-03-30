Lara, eleştirilere isyan etti

Dudaklarının yeni haline yapılan yorumlara isyan eden Lara, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

2000'li yıllarda popüler olan şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçirdiği estetik operasyonların ardından çok değişti.

DUDAKLARINI KÜÇÜLTTÜ

Son olarak pek çok ünlünün aksine dudaklarını küçülttüren şarkıcı, ameliyat sonrasında "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Lara, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lara'nı yeni dudakları da sevenlerini ikiye böldü. Bazıları bu halini çok beğenirken; bazı kullanıcılar da hiç beğenmedi.

"KÖTÜ İNSANLARSINIZ"

Bu duruma isyan eden Lara, sosyal medya üzerinden "Nasıl kötü insanlarsınız. Hiçbir şekilde estetik olmayan dudaklarıma etmediğiniz hakaret kalmadı. Ne iğrençliğim kaldı ne başka bir şey. Onca acıya kendi dudaklarımı küçülttürdüm, yine bir sürü hakaret. Yok olmamış, yok eskisi daha güzeldi. Ne yapılırsa yapılsın beğenmezsiniz. Dudağım kadar yüzünüz şişsin." ifadelerini kullandı.