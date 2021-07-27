Lara koronavirüse yakalandı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen Lara, koronavirüse tedavisi görüyor.

Ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu Lara karantinaya alındı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Gün geçtikçe kötüleşen ünlü şarkıcı daha sonra Antalya'da özel hastaneye yatırıldı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından paylaşan Lara, 'Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş' ifadelerini kullandı.