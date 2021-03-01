Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor

Saçlarını öve öve bitiremeyen şarkıcı Lara, saçını sigortalatmak için harekete geçti.

2000'li yılların ilk dönemine damga vuran ünlü şarkıcı Lara, saçlarını sigortalatma kararı aldı.

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Bugüne kadar doğal bakım kürleri ve sabun kullanan şarkıcı, saçında kaynak bulunmadığından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

500 bin TL’ye saçlarını sigortalamak için gerekli kurumlarla görüşme yapan Lara, kararını mart ayında verecek.