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    Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor

    Saçlarını öve öve bitiremeyen şarkıcı Lara, saçını sigortalatmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 07:49
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    Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor

    2000'li yılların ilk dönemine damga vuran ünlü şarkıcı Lara, saçlarını sigortalatma kararı aldı.

    KAYNAK YOK

    Bugüne kadar doğal bakım kürleri ve sabun kullanan şarkıcı, saçında kaynak bulunmadığından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

    500 bin TL’ye saçlarını sigortalamak için gerekli kurumlarla görüşme yapan Lara, kararını mart ayında verecek.

    Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor #1

    Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor #2

    Lara, saçını 500 bin TL’ye sigortalatıyor #3

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