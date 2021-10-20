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- Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'inde 5 Türk aktör finalde
Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'inde 5 Türk aktör finalde
Latin Amerika'nın önemli ödüllerinden Produ Awards için 'En İyİ Erkek Oyuncu' kategorisinden 5 Türk aktör finale kaldı.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 04:56
Latin Amerika'da televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden Proudu Awards'a başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Türk aktörler aday olarak gösterildi.
TÜRK DİZİLERİNDEN ALIŞIK OLDUĞUMUZ İSİMLER YER ALDI
'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yer alan ünlü oyuncular arasında, Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk finalistler arasında yer aldı.
Engin Akyürek
Akın Akınözü
Caner Cindoruk
Birkan Sokullu