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    Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'inde 5 Türk aktör finalde

    Latin Amerika'nın önemli ödüllerinden Produ Awards için 'En İyİ Erkek Oyuncu' kategorisinden 5 Türk aktör finale kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 04:56
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    Latin Amerika'nın Emmy'si Produ Ödülleri'inde 5 Türk aktör finalde

    Latin Amerika'da televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden Proudu Awards'a başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Türk aktörler aday olarak gösterildi.

    TÜRK DİZİLERİNDEN ALIŞIK OLDUĞUMUZ İSİMLER YER ALDI

    'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yer alan ünlü oyuncular arasında, Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk finalistler arasında yer aldı.

    Latin Amerika nın Emmy si Produ Ödülleri inde 5 Türk aktör finalde #1

    Engin Akyürek

    Latin Amerika nın Emmy si Produ Ödülleri inde 5 Türk aktör finalde #2

    Akın Akınözü

    Latin Amerika nın Emmy si Produ Ödülleri inde 5 Türk aktör finalde #3

    Latin Amerika nın Emmy si Produ Ödülleri inde 5 Türk aktör finalde #4

    Caner Cindoruk

    Latin Amerika nın Emmy si Produ Ödülleri inde 5 Türk aktör finalde #5

    Birkan Sokullu

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