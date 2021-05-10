Leman Sam: Kısırlaştırma operasyonu çok masraflı

Hayvanları insanlardan daha çok sevdiğini söyleyen Leman Sam, emekli maaşını kedilere harcadığını söyledi.

Hayvanseverliği ile bilinen şarkıcı Leman Sam, ikamet ettiği Cihangir’de market alışverişine çıktı. Usta şarkıcı, alışverişin ardından kucağına aldığı bir sokak kedisiyle objektiflere poz verdi.

"EN İYİSİ KISIRLAŞTIRMA"

Sam, "Bu güzel yavruyu yakında kısırlaştıracağım. Cihangir’de sayamayacağım kadar çok kediye yaşam alanı, barınma ve gıda imkanı sağladıysam bir o kadarını da kısırlaştırdım. Çünkü bu hayvanların yavruları sağda solda telef oluyor. Bence onların iyi bir yaşantı sürmesi için en iyisi kısırlaştırma operasyonu.

"ÇOK MALİYETLİ"

Bu operasyonlar çok maliyetli ama ne yapayım. Veteriner beni tanıdığı için artık indirim de yapıyorlar. Zaten aldığım emekli maaşını bu canlar için harcıyorum, hiç gözümde yok. Onlar benim çocuklarım." dedi.