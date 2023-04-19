Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk Coachella'da yakalandı 47 yaşındaki çapkın isim Leonardo DiCaprio, son olarak meslektaşı ve arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk ile Coachella'da kameralara yansıdı.

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Beş yıldır aşk yaşadığı kendisinden 22 yaş büyük güzel model Camila Morrone ile yollarını ayıran ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, aşk hayatındaki hızı kesmiyor.

Hızlı çapkın

Ayrılığın ardından Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddia edilmişti.

48 yaşındaki Leonardo DiCaprio, sonrasında ise süper model Gigi Hadid ile aşk yaşadığı yönündeki spekülasyonlara rağmen; 23 yaşındaki aktris Victoria Lamas ile samimi bir şekilde objektiflere takılmıştı.

Ünlü ismin magazin gündemine gelen çapkınlıkları bunlarla da sınırlı kalmamış; önce lüks yatında, sonra Miami'de olmak üzere iki ayrı partide genç modellerle yakınlaşırken görülmüştü.

Son gözdesi Irina Shayk

Leonardo DiCaprio, son olarak Coachella'da eğlenirken etrafının arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup güzelle çevriliyken objektiflere takıldı. İkili, bir önceki gece de birlikte görüntülenmişti.