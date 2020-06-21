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    Leonardo DiCaprio, sevgilisinin doğum gününü kutladı

    Ünlü oyuncu, 23 yaşındaki model sevgilisi Camila Morrone için yatta parti düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 12:09
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    Leonardo DiCaprio, sevgilisinin doğum gününü kutladı

    Ünlü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone'nin doğum gününü yat partisiyle kutladı.

    Titanic filminin yıldızı DiCaprio, kutlamalar için ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrini seçti.

    23 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ İÇİN PARTİ DÜZENLEDİ

    Aktris Nina Dobrev, Olimpiyat snowboardçusu Shaun White, aktörler Kevin Connolly ve Lukas Haas gibi isimlerin katıldığı partide, 45 yaşındaki DiCaprio, 23 yaşındaki sevgilisinin doğum gününü kutladı.

    Yattaki partiden görüntüleri NY Post paylaştı. Model olan Camila Morrone, Aralık 2017'den beri Leonardo DiCaprio ile birlikte yaşıyor.

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