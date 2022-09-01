Petrol
93.12
-2.63%
Euro
18.2735
-0.13%
Dolar
18.2015
0.09%
Altın
995.68
-0.51%
Borsa
3179
0.00%
Bitcoin
366.842
-1.36%
BTXN Coin
4.21
0.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı

    Leonardo DiCaprio'nun en son sevgilisi Camilla Morrone, yalnızca iki ay önce 25'inci yaş gününü kutlamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı

    2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio-Camilia Morrone çiftinden kötü haber geldi.

    ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio ile model-oyuncu sevgilisi Camilia Morrone ayrılık kararı aldı.

    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı #1

    25 yaş üstü kadınla olmuyor

    DiCaprio'nun ayrılık haberi, sosyal medyada sevgili olduğu kadınların yaşları nedeniyle gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü aktörün, 25 yaşından büyük kadınlarla beraber olmadığını belirtirken, 2019 yılından kalma bir grafik gündem oldu.

    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı #2

    Grafiği var

    Grafikte, DiCaprio'nun son 20 yılda sevgili olduğu bütün kadınların yaşları sütun grafik olarak gösteriliyor. Grafiğe göre, Gisele Bundchen, Bar Rafaeli ve Nina Agdal gibi ünlü isimlerle beraber olan aktörün, 25 yaşından büyük hiçbir kadınla sevgili olmadığı dikkat çekiyor.

    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı #3

    Leonardo DiCaprio ve Camilia Morrone ayrıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı
    Gündem

    2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı

    Görüş Bildir