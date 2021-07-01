Lerzan Mutlu'nun İrem Derici isyanı

İrem Derici, hem meslektaşı hem de komşusu Lerzan Mutlu'yu delirtti.

Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı. Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.

"EVİ SALLIYOR"

Mutlu, söze 'İrem'ciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu gitgide sertleşti. "Evi villa sanıyorsun." diyerek, Derici'nin komşularını rahatsız ettiğini söyleyen Mutlu, oturduğu yeri müstakil ev gibi kullandığını ifade etti.

"YETER"

Paylaşımlarına devam eden Mutlu, Derici'nin WhatsApp'tan atılan mesajlara yanıt vermediğini, güvenliği devreye soktuklarını ancak bu yöntemden de bir yanıt alamadıklarını ileri sürdü. Mutlu, en son Instagram hesabından "Yeter" diye haykırdı.