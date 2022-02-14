Euro
15.35
0.03%
Dolar
13.52
0.09%
Altın
806.08
-0.26%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
571.474
-0.96%
BTXN Coin
37.89
1.31%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu

    Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu

    Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, bir süre önce Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sahneye çıktı.

    KALÇASINA KADAR

    Ünlü şarkıcı, seslendirdiği şarkılardan çok kostümüyle cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Mutlu, kalçasına kadar inen dekoltesiyle oldukça iddialıydı.

    İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sahnede dekolte yarışlarına katılmış oldu.

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu #1

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu #2

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu #3

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu #4

    Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu #5


    Görüş Bildir