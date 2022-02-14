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- Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu
Lerzan Mutlu da dekolte modasına uydu
Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 08:02
- Güncelleme : 14.02.2022 - 08:40
Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, bir süre önce Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sahneye çıktı.
KALÇASINA KADAR
Ünlü şarkıcı, seslendirdiği şarkılardan çok kostümüyle cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Mutlu, kalçasına kadar inen dekoltesiyle oldukça iddialıydı.
İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sahnede dekolte yarışlarına katılmış oldu.