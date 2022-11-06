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    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden bir olan Lerzan Mutlu, son olarak makyajsız bir paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • 06.11.2022 - 18:14
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    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör

    Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

    45 yaşındaki şarkıcı Mutlu, cesur pozları ile adeta takipçilerini mest ediyor.

    Makyajsız halini paylaştı

    Lerzan Mutlu, şimdi ise makyajsız bir karesini sosyal medya sayfasından yayınladı.

    Ünlü şarkıcı, paylaşımına ise, "'Sen bir de beni makyajsız gör' isimli çalışmam." notunu düştü.

    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör #1

    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör #2

    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör #3

    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör #4

    Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör #5


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