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- Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör
Lerzan Mutlu: Sen bir de beni makyajsız gör
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden bir olan Lerzan Mutlu, son olarak makyajsız bir paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu.
- 06.11.2022 - 18:14
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
45 yaşındaki şarkıcı Mutlu, cesur pozları ile adeta takipçilerini mest ediyor.
Makyajsız halini paylaştı
Lerzan Mutlu, şimdi ise makyajsız bir karesini sosyal medya sayfasından yayınladı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına ise, "'Sen bir de beni makyajsız gör' isimli çalışmam." notunu düştü.