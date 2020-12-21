Lerzan Mutlu'yu bakirelik sorusu sinirlendirdi

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, takipçisinin bir sorusuyla çılgına döndü.

43 yaşındaki şarkıcı Lerzan Mutlu, son zamanlarda programının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

"APTAL MISIN?"

Mutlu, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Bakire misin?" sorusuna, "Aptal mısın?" yanıtını vererek, şaşkın emoji koydu.

"POTANSİYEL YOK ADAMLARDA"

Mutlu, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise, "Potansiyel yok bu adamlarda... Bir de zeka alamıyorlar aklımı ben ne yapayım. Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?" cevabını verdi.