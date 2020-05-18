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    Lerzan Mutlu’yu kızdıran soru

    Şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı. Mutlu, kendisine yöneltilen bir soruya ise sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 11:19
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    Lerzan Mutlu’yu kızdıran soru

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

    Takipçilerini habersiz bırakmayan şarkıcının, paylaşımları dikkat çekiyor.

    SORUYA SİNİRLENDİ

    Mutlu, dün de Instagram üzerinden sevenlerinin sorularını yanıtladı. O sorulardan bazıları da şarkıcıyı küplere bindirdi.

    "SORUYA BAK"

    Bir takipçisinin “Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusuna sinirlenen Mutlu, “Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak.” dedi.

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