Levent Özdilek: Prensesim Boğaziçili

Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in kızı Naz üniversiteyi kazandı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşenler arasında oyuncu Levent Özdilek'in Hande Özdilek ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz da var.

ÜNİVERSİTE MUTLULUĞU

Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Levent Özdilek, mutluluğunu "Prensesim artık Boğaziçili" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafa çok sayıda tebrik mesajı geldi.