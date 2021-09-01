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    Levent Özdilek: Prensesim Boğaziçili

    Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in kızı Naz üniversiteyi kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:41
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    Levent Özdilek: Prensesim Boğaziçili

    Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşenler arasında oyuncu Levent Özdilek'in Hande Özdilek ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz da var.

    ÜNİVERSİTE MUTLULUĞU

    Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Levent Özdilek, mutluluğunu "Prensesim artık Boğaziçili" notuyla takipçileriyle paylaştı.

    Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafa çok sayıda tebrik mesajı geldi.

    Levent Özdilek: Prensesim Boğaziçili #1Levent Özdilek: Prensesim Boğaziçili #2

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