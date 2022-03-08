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Levent Yüksel: Bana albüm yapmayın, paranıza yazık

Levent Yüksel: Bana albüm yapmayın, paranıza yazık

90’lı yıllardan bu yana Türkçe Pop’un en sevilen isimlerinden biri olan Levent Yüksel, bir anısını paylaştı.