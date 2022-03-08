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- Levent Yüksel: Bana albüm yapmayın, paranıza yazık
Levent Yüksel: Bana albüm yapmayın, paranıza yazık
90’lı yıllardan bu yana Türkçe Pop’un en sevilen isimlerinden biri olan Levent Yüksel, bir anısını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 10:04
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Sezen Aksu ile çalışırken 1993’te ilk albümü ‘Med Cezir’i yayınlamış ve bir anda meşhur olmuştu.
Ceylan Ertem’in programına konuk olan şarkıcı ilk başta Onno Tunç ve Sezen Aksu’dan albüm teklifi aldığında kabul etmediğini söyledi.
"PARANIZA YAZIK"
Levent Yüksel “Paranıza yazık. Siz bana albüm yapmayın, o parayı verin ben yurtdışında tonmaister’lik okuyup geleyim” dediğini ifade etti.