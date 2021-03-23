Euro
9.3038
0.48%
Dolar
7.7305
-0.66%
Altın
432.66
-0.35%
Borsa
1.323
-4.09%
Bitcoin
426.069
-4.43%
EXEN Coin
12.50
-4.28%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Leyla Bilginel, Hande Erçel'i eleştirdi

    7 bin 206 TL’lik pantolonu ile görüntülenen Hande Erçel, tepki aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leyla Bilginel, Hande Erçel'i eleştirdi

    "Sen Çal Kapımı" dizisinde Kerem Bürsin’le başrolü paylaşan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    7 BİN 206 TL

    Adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in giydiği, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.

    "YAZIK"

    Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var.” diye yazdı.

    Birçok kişi de Erçel için “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.

    Leyla Bilginel, Hande Erçel i eleştirdi #1

    Leyla Bilginel, Hande Erçel i eleştirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir