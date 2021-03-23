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- Leyla Bilginel, Hande Erçel'i eleştirdi
Leyla Bilginel, Hande Erçel'i eleştirdi
7 bin 206 TL’lik pantolonu ile görüntülenen Hande Erçel, tepki aldı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 11:56
- Güncelleme : 23.03.2021 - 11:58
"Sen Çal Kapımı" dizisinde Kerem Bürsin’le başrolü paylaşan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
7 BİN 206 TL
Adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in giydiği, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.
"YAZIK"
Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var.” diye yazdı.
Birçok kişi de Erçel için “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.