Leyla Bilginel, Hande Erçel'i eleştirdi

7 bin 206 TL’lik pantolonu ile görüntülenen Hande Erçel, tepki aldı.

"Sen Çal Kapımı" dizisinde Kerem Bürsin’le başrolü paylaşan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

7 BİN 206 TL

Adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in giydiği, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.

"YAZIK"

Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var.” diye yazdı.

Birçok kişi de Erçel için “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.