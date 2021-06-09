Leyla Bilginel'in annesi

Leyla Bilginel, sosyal medya hesabından paylaştığı annesini öve öve bitiremedi.

43 yaşındaki oyuncu Leyla Bilginel, annesi Ayla Kale'nin videosunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"BU KADIN 69 YAŞINDA"

Genç görüntüsü ile dikkat çeken annesine övgüler yağdıran Bilginel, "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın... Ya kadın çok güzelsin! Ay'ımsın, Güneş'immsin sen benim." dedi.