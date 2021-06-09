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    Leyla Bilginel'in annesi

    Leyla Bilginel, sosyal medya hesabından paylaştığı annesini öve öve bitiremedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 14:10
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    Leyla Bilginel'in annesi

    43 yaşındaki oyuncu Leyla Bilginel, annesi Ayla Kale'nin videosunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

    "BU KADIN 69 YAŞINDA"

    Genç görüntüsü ile dikkat çeken annesine övgüler yağdıran Bilginel, "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın... Ya kadın çok güzelsin! Ay'ımsın, Güneş'immsin sen benim." dedi.

    Leyla Bilginel in annesi #1

    Leyla Bilginel in annesi #2

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