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- Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşk yaşıyor
Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşk yaşıyor
25 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Tanlar kendisinden 1 yaş küçük Burak Dakak ile ilişki yaşamaya başladı.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 07:16
- Güncelleme : 03.01.2023 - 07:29
Güzel Günler dizisinin setinde başlayan aşk gerçek oldu. Çift beraberliklerini fotoğraf paylaşımı ile duyurdular.
Anıtkabir ziyareti
Oyuncu Leyla Tanlar ve Burak Dakak Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Beraber fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen taze çift o görselleri takipçileriyle paylaştılar.
Ünlü çiftin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.