Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşk yaşıyor

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşk yaşıyor

25 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Tanlar kendisinden 1 yaş küçük Burak Dakak ile ilişki yaşamaya başladı.

Güzel Günler dizisinin setinde başlayan aşk gerçek oldu. Çift beraberliklerini fotoğraf paylaşımı ile duyurdular.

Anıtkabir ziyareti

Oyuncu Leyla Tanlar ve Burak Dakak Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Beraber fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen taze çift o görselleri takipçileriyle paylaştılar.

Ünlü çiftin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.