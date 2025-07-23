Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel'den şezlong pozu geldi! Takipçileri beğeni yağdırdı

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisiyle adından söz ettiren Cemre Baysel'in dizisi final kararı almıştı. Ünlü oyuncu final kararı alınınca soluğu tatilde aldı.

Dizisi yayın akışından son anda çıkarılan ve son bölümü yayınlanmayan Cemre Baysel, bu olayı hiç umursamadan tatil pozlarına devam ediyor.

Baysel, siyah beyaz mayosuyla şezlonga sere serpe uzandı ve poz verdi.

"AYRILIK YARADI"

Sosyal medyada güzelliğine övgü alan Baysel'e "Ayrılık sana da yaradı", "Güzel kadınsın" gibi yorumlar geldi.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Baysel, son olarak Aytaç Şaşmaz ile haziran ayında yollarını ayırmıştı.