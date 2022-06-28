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    LGBT bayrağı açan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den tepki

    Antalya konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen'e, meslektaşı Tuğba Ekinci'den tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:41
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    LGBT bayrağı açan Gülşen'e Tuğba Ekinci'den tepki

    Sahnede giydiği kıyafetler kadar yaptığı hareketlerle de gündemde olan Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açtı. İzleyicileri ikiye bölen harekette, bir kısım Gülşen'e destek vererek alkışlarken durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar da konseri terk etti.

    Bu hareketiyle gündem olan Gülşen'e, Tuğba Ekinci'den yorum gecikmedi. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, Gülşen'e ağır sözlerle yüklendi.

    ''Hareket kral da karakter kral değil''

    Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması ile ilgili ''Hareket kral da karakter kral değil.'' diyen Tuğba Ekinci, ''Bu yere gelene kadar evli Erol Köse'yi prodüktör hesabı... Sonrasında Ozan Çolakoğlu neyse ki bekardı evlendin. Bu isimlerle ben Madonna olurdum. Yani beste meste bayrak en son işler... '' sözleriyle dikkat çekti.

    LGBT bayrağı açan Gülşen e Tuğba Ekinci den tepki #1

    LGBT bayrağı açan Gülşen e Tuğba Ekinci den tepki #2

    LGBT bayrağı açan Gülşen e Tuğba Ekinci den tepki #3


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