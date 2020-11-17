Lider Şahin, dağa çıktı

Şarkıcı Lider Şahin, bir süre dinlenmek için soluğu Kaz Dağları'nda aldı.

Usta sanatçı Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yeni şarkısı ve klip hazırlığı öncesinde Kaz Dağları'nda beş günlük bir inzivaya çekildi.

YOGA KAMPINA GİRDİ

Yoga kampına katılan Şahin, doğa ile iç içe vakit geçirdi. Keyifli anlarını da Instagram hesabından yayınlayan 35 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarına şükür emojisi ekledi.

Arınan Şahin, yakın zamanda yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçecek.