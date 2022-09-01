Lila Grace Moss'un ayak tırnakları gündem oldu

Lila Moss, bir dergi için fotoğraf çekimi yaptı; ancak bu sefer ilginç pedikür tercihiyle hayranlarını şaşırttı.

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un kızı Lila Grace Moss, annesinin izinden giderek modelliğe adım atmıştı.

Bu sene ilk kez Vogue kapağında yer alan Lila Grace, son olarak bir dergi için yaptığı çekimlerden karelerini paylaştı.

Ayaklarının yakından çekilmiş bir fotoğrafını da yayınlatan Lila'nın uzun tırnakları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spot ışığında büyümekten bahseden Lila, annesinin gördüğü ilginin kendisini şoke ettiğini söyleyerek; arkadaşlarının annesinin kim olduğunu bilmesine şaşırdığını itiraf etmişti:

"Yaşlı ve sıkıcı"

"Ortaokula gittim ve herkes 'Vay canına, annen Kate Moss!' diyordu. O kadar gençken ne söylediğimle ilgili bir filtrem olmadığı için ben de, 'Annemin kim olduğunu nereden biliyorsunuz? Yaşlı ve sıkıcı biri!' diyordum."