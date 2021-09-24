Linda Evangelista: Artık tanınmaz hale geldim

Yağ aldırma operasyonundan sonra hayatında büyük değişimler yaşayan, Linda Evangelista, "Operasyon beklediğim gibi olmadı, artık tanınmaz hale geldim" dedi.

1990’lı yılların popüler mankenlerinden olan Kanadalı Linda Evangelista çarpıcı açıklamalarda bulundu.

56 yaşındaki Kanadalı eski model, "Benim Gerçeğim, Benim Hikayem" başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonu sonrası "kalıcı deformasyon oluştuğunu" belirtti.

YAĞ ALDIRMA OPERASYONU BEKLENTİSİNİN TERSİ OLDU

"Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım" diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.

"TANINMAZ HALE GELDİM"

"Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu" diyen eski model, "Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim" diye yazdı.

"BU HASTALIK BENİ DERİN DEPRESYONA SOKTU"

Evangelista, derin bir depresyona girdiğini söyleyerek, bu ruh halinin halen devam ettiğini açıkladı. Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan süper model, "Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim" dedi.

6 YILDIR KAMERALARIN ÖNÜNE ÇIKAMIYOR

90’lı yıllardaki popülaritesinin ardından modelliği bıraksa da kameralar önünde olan Evangelista, 2015 yılından bu yana kamera karşısına çıkmadı.

"Bu davayla, utancımdan kurtulmak ve hikayemi halka duyurmak istiyorum” diyen ünlü yıldız, "Böyle yaşamaktan çok sıkıldım. Artık kendim gibi görünmesem de, başım dik bir şekilde kapımdan çıkmak istiyorum" dedi.