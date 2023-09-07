Linda Evangelista, iki kez kanseri yendi 1990'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ünlü model Linda Evangelista, yaşadığı hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen, vücudunda da birçok deformasyon oluşan Linda Evangelista, Wall Street Journal'e verdiği röportajda, kendisiyle ilgili çok daha önemli açıklamalar yaptı.

Ünlü model anlattığına göre, son beş yıl içinde iki kez meme kanseri atlattı. Evangelista, kendisine ilk teşhisin 2018 yılında yıllık mamogram çekiminden sonra konulduğunu söyledi.

Göğsünde bir tümör teşhis edildiğini ve bunun da kötü huylu olduğunun belirlendiğini anlattı.

"Hiç tereddüt etmedim"

Linda Evangelista, gerisini de "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim." sözleriyle ifade etti.

Bu operasyonun ardından Linda Evangelista artık tamamen iyileştiğini ve hastalığın onu öldürmeyeceğini düşündü söyledi.

"Beni kazımanı istiyorum"

Hastalık 2022 yılının Temmuz ayında nüksetti. İki göğsünü de aldırmış olmasına rağmen o bölgede yeni bir tümör bulundu. Gerisini şöyle anlattı Evangelista: "Doktoruma göğsümde bir delik açmasını söyledim. 'Güzel görünmek istemiyorum. Beni kazımanı istiyorum. Göğsümde senin açtığın bu deliği görmek istiyorum. Beni anlıyor musun' dedim."

Linda Evangelista, hastalığının neden nüksettiğini doktoruna sorduğunda bunun onkotip puanından yani kansere yatkınlığından kaynaklandığını öğrendiğini ifade etti.

Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da şu şekilde ifade etti:

"Biliyorum ki bir ayağım çukurda. Ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım."

Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur."