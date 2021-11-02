Türkçe ve İbranice söylediği şarkıyla İsrail'deki X Factor yarışmasına katılan Linet, Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'i temsil etmeyi hedefliyor.

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet, İsrail'deki X Factor yarışmasına katıldı.

Türkiye'de oldukça ünlü olan Linet, İsrail'deki yarışmaya katılarak kendisine yeni bir hedef belirledi.

Sahnedeki performansıyla jüri üyelerini etkileyen Linet, Türkiye'nin 2013'ten beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'i temsil etmek istiyor.

TÜRKÇE VE İBRANİCE ŞARKI SÖYLEDİ

Katıldığı yarışmada bir sonraki tura geçmeye de hak kazanan Linet, 2022'de yapılacak Eurovision yarışması için X Factor sahnesinde Türkçe ve İbranice bir şarkı seslendirdi.

2022 Eurovision Yarışması'nda 40'tan fazla yayıncı yarışacak.

Linet, Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için X Factor yarışmasına katıldı VİDEO

